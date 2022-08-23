АНКАРА, 23 авг — ПРАЙМ. Аэропорт Стамбула вошел в десятку самых загруженных аэропортов мира по итогам августа, сообщило во вторник агентство Anadolu со ссылкой на отчет, подготовленный Official Airline Guides (OAG) — ведущим мировым поставщиком туристических аналитических данных. Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра России

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, воздушная гавань поднялась на 9 позиций — с 14-го на 5-е место.

Лидером в рейтинге самых загруженных аэропортов мира по-прежнему остается Международный аэропорт Атланты Хартсфилд-Джексон. Далее следуют Международный аэропорт Дубая и Форт-Уэрт в Далласе.

На четвертой позиции Международный аэропорт Токио. Лондонский Хитроу занял восьмую строчку рейтинга.

Международный аэропорт Лос-Анджелеса — на девятом месте, а замыкает топ-лист аэропорт Шарль-де-Голль в Париже.