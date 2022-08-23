МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией, но киевский режим отказался от этой возможности, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В Совфеде прокомментировали заявление на Украине о воровстве газа из России

По мнению Медведева, украинские власти понимают, что иных гарантий безопасности для них быть не может, США эгоисты и работают только на себя.

"Гарантий светлого будущего Зеленскому сотоварищи даже США не предложат. Нет смысла", — отметил он.

Зампред Совбеза РФ считает, что Украину в НАТО никто не примет, в альянсе хоть и есть русофобы, но нет самоубийц.

При этом в Киеве продолжают изобретать для себя некие "гарантии безопасности" на будущее, но ясно, что никакие соседи им их дать не могут, добавил Медведев.

"То встречу с отдельными малозначительными соседями под председательством забытых отставников на эту тему проведут, то опять про НАТО вспомнят. Всем же ясно, что никакие соседи им никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию", — пояснил он. Агентство S&P повысило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте

Зампред Совбеза считает, что сейчас на Украине "зарабатывает фирма Joseph Robinette Biden & Sons".

"Это скоро закончится. Американцы ведь закоренелые эгоисты и работают только на себя. Поэтому новая команда без колебаний сольет коррупционную украинскую тему в сортир истории вместе с её фигурантами", — добавил он.

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, как сообщают украинские СМИ, анонсировал первый документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины, он назвал его "очень мощным" и отметил, что документ может появиться 29-30 августа.

Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее рассказал, что он говорил президенту России Владимиру Путину до начала спецоперации на Украине о том, что Киев не вступит в НАТО в течение 30 лет.