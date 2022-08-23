МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Инфляция "съедает" дополнительные сбережения немцев на фоне продолжающегося роста цен, говорится в заявлении экономического института IFO на основание проведенного анализа банковских вкладов, которое поступило в РИА Новости. В Британии допустили уровень инфляции в стране в 18,6% в январе 2023 года

"Отложенные в период коронавируса средства теперь растаяли во многих семьях. В то же время потребительские цены продолжат резко расти. В результате частное потребление, к сожалению, перестанет быть движущей силой экономики Германии в течение года", — приводится в заявлении цитата экономического директора IFO Тимо Воллмерсхойзера.

Депозиты частных домохозяйств в банках Германии резко выросли в период со второго квартала 2020 года по первый квартал 2021 года, то есть в разгар пандемии коронавируса, который сопровождался серьезными ограничениями социальной жизни — ограничением контактов, жесткими правилами посещений магазинов, закрытием гастрономических и развлекательных заведений. По данным IFO, в этот период у немцев "на банковских счетах было на 70 миллиардов евро больше, чем обычно".

Однако к концу первого квартала 2022 года эти "лишние" накопления были почти полностью ликвидированы. И во втором квартале это развитие продолжилось практически неизменными темпами. В IFO исходят из того, что повышенные траты домохозяйств в ФРГ связаны главным образом с высоким темпом инфляции.

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