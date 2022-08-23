МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. РФ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ДИАЛОГА С США И СОХРАНЯЕТ КАНАЛЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ С НИМИ — РЯБКОВ
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https://1prime.ru/state_regulation/20220823/837858185.html
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. РФ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ДИАЛОГА С США И СОХРАНЯЕТ КАНАЛЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ С НИМИ — РЯБКОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220823/837858185.html
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