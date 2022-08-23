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2022-08-23T10:52:50+03:00

2022

https://1prime.ru/state_regulation/20220823/837858185.html

В МИД заявили, что Россия придерживается позиции диалога с США

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https://россиясегодня.рф

. РФ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ДИАЛОГА С США И СОХРАНЯЕТ КАНАЛЫ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ С НИМИ — РЯБКОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 23.08.2022

экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60