ВАРШАВА, 23 авг — ПРАЙМ. Польша хочет создать коалицию стран для лоббирования запрета выдачи шенгенских виз россиянам, заявил пресс-секретарь правящей партии республики "Право и справедливость" (PiS) Радослав Фогель. Постпред в Женеве оценил идею Евросоюза не выдавать визы россиянам

"Должна сформироваться коалиция государств, которые будут требовать введения запрета на выдачу виз россиянам на уровне Евросоюза", — цитирует Фогеля агентство РАР.

Он также выразил надежду, что "страны, которые сегодня блокируют это решение в Европейском союзе, изменят свое отношение, а некоторые из них, например Германия, в конечном итоге решат порвать с бесславной традицией особых германо-российских отношений".

Пресс-секретарь подчеркнул, что Польша выступает за самые жесткие визовые санкции в отношении граждан России. "Наша позиция последовательна. Мы за то, чтобы ввести на европейском уровне как можно более жесткие ограничения на выдачу виз россиянам", — сказал он.

Сама республика уже несколько месяцев не выдает россиянам туристические визы.