БЕРЛИН, 23 авг — ПРАЙМ. Цены на электроэнергию выросли в сельскохозяйственном секторе в Германии с начала военной операции РФ на Украине в два раза, на удобрения — в четыре раза, значительно подорожали корма, понизился спрос на дорогие эко-товары, заявил на пресс-конференции по итогам сбора урожая 2022 года глава германского союза фермеров Йоахим Руквид. В Германии оценили, кому санкции вредят больше

"Цены на электричество выросли в два раза, в четыре раза выросли цены на удобрения, очень сильно подорожали корма. Это значит, что нам нужна стабильный и в перспективе растущий рынок спроса нашей продукции", — сказал Руквид, добавив, что общие тенденции роста цен и инфляции также привели к снижению спроса на дорогие эко-товары, фермеры рассчитывают на поддержку государства.

Руквид сообщил, что сбор озимых культур в Германии завершен, объемы составили "вновь ниже среднегодового уровня", хотя и выше показателей прошлого года. Так, в ФРГ собраны 22 миллиона тонн пшеницы, это "немного больше, чем в прошлом году", но "по сравнению с периодом с 2014 года… меньше на 8%". Аналогичная ситуация с урожаем рапса, отметил он.

"Ситуация с обеспечением продовольствием остается напряженной. Так же потому, что ситуация глобальная, например, с пшеницей, исходим из того, что запасы будут сокращаться. Спрос будет превышать предложение. Дефицит растет и в Европе, и на мировом рынке", — сказал глава ассоциации. В Германии придумали новый способ экономии энергии

В результате жаркой летней погоды в Германии летом многие регионы пострадали от засухи, потери урожая кукурузы, сахарной свеклы, картофеля могут составить до 50%, добавил он. Это, в свою очередь, приведет к проблемам в животноводческой отрасли — уже сейчас некоторые предприятия в затронутых катастрофой районах вынуждены кормить животных "зимними запасами" комбикорма, сказал Руквид.