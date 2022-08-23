МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном двусторонние отношения, а также тематику предстоящего в сентябре в Самарканде саммита ШОС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Путин и президент Узбекистана обсудили подготовку к саммиту ШОС в сентябре

"Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-таджикистанских отношений, а также тематика предстоящего в сентябре в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества", — сказано в сообщении.