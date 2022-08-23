Путин обсудил с президентом Таджикистана отношения двух стран и саммит ШОС
Путин и президент Таджикистана обсудили двусторонние отношения и предстоящий саммит ШОС
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном двусторонние отношения, а также тематику предстоящего в сентябре в Самарканде саммита ШОС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждены некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-таджикистанских отношений, а также тематика предстоящего в сентябре в Самарканде саммита Шанхайской организации сотрудничества", — сказано в сообщении.