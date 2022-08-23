БРЮССЕЛЬ, 23 авг — ПРАЙМ. Нынешняя засуха в Европе, по предварительным данным, является самой серьёзной за последние 500 лет, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге. СМИ: экономика Европы загибается от засухи и высоких цен на газ

"Нынешняя засуха кажется самой худшей как минимум за последние 500 лет. Это первая оценка, мы должны подтвердить данные в конце сезона", — сообщил он.