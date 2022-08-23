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2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220823/837860576.html
Еврокомиссия предупредила о самой сильной засухе в Европе за 500 лет
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https://россиясегодня.рф
. Нынешняя засуха в Европе, по предварительным данным, является самой серьёзной за последние 500 лет, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге. "Нынешняя засуха... ПРАЙМ, 23.08.2022
экономика, новости, еврокомиссия, засуха
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БРЮССЕЛЬ, 23 авг — ПРАЙМ. Нынешняя засуха в Европе, по предварительным данным, является самой серьёзной за последние 500 лет, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.
"Нынешняя засуха кажется самой худшей как минимум за последние 500 лет. Это первая оценка, мы должны подтвердить данные в конце сезона", — сообщил он.