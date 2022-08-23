МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Немецкие граждане должны принести "личные жертвы" в борьбе с теми, кто "хочет разрушить демократическую жизнь", в частности с российским руководством. Об этом заявила глава комитета бундестага Германии Мари-Агнес Циммерман. В Германии раскритиковали Шольца после слов о "ловушке" Путина

"Это также потребует личных жертв от всех нас, но мы не должны становиться слабыми, несмотря ни на что", — сказала политик в интервью медиагруппе Funke.

Циммерман добавила, что также важно оказать помощь гражданам Германии, которые "с трудом справляются с ростом цен" на фоне увеличения стоимости энергоносителей.

В данный момент в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа. Немецкие чиновники призывают граждан страны сократить потребление электроэнергии в целях экономии. Ряд профессиональных ассоциаций и союзов уже обратились к немецкому правительству с призывом смягчить позицию относительно санкций в отношении России, гарантировать импорт российской нефти и газа зимой, и даже запустить "Северный поток — 2".