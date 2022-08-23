ХЕЛЬСИНКИ, 23 авг — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал граждан страны избегать поездок в Россию из-за возможных "провокаций". Эстония ограничила въезд в страну и выдачу виз россиянам

По его словам, в России в последние дни "значительно возросла агрессивная антиэстонская риторика".

"Необходимо избегать любых поездок на территорию России. Если вы находитесь в России с краткосрочной поездкой, я призываю вас серьезно подумать о необходимости оставаться в России. Россия — страна, ведущая войну против Украины, и провокации против граждан Эстонии не исключены", — приводит во вторник слова Рейнсалу пресс-служба МИД.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".