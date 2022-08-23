МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Антироссийские санкции не показывают эффективности и помогают экономике страны, заявил лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини на политическом форуме в Римини.

Государственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца "Хамагири" Морских сил самообороны Японии во Владивосток

Посол оценил курс Японии на продолжение санкционного давления на Россию

"C санкциями против России надо смотреть на цифры… Впервые в истории зарабатывает тот, кто находится под санкциями", — сказал он, добавив, что ограничения должны были "разубедить Россию проводить спецоперацию на Украине", а не поднимать ее экономику.

По его словам, Евросоюзу следует оценить полезность этого инструмента.