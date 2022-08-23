МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Антироссийские санкции не показывают эффективности и помогают экономике страны, заявил лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини на политическом форуме в Римини. Посол оценил курс Японии на продолжение санкционного давления на Россию

"C санкциями против России надо смотреть на цифры… Впервые в истории зарабатывает тот, кто находится под санкциями", — сказал он, добавив, что ограничения должны были "разубедить Россию проводить спецоперацию на Украине", а не поднимать ее экономику.

По его словам, Евросоюзу следует оценить полезность этого инструмента.