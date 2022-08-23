Власти Казахстана спрогнозировали рост ВВП страны в 2022 году
В администрации президента Казахстана заявили, что ВВП страны вырастет минимум на три процента
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Рост ВВП Казахстана в текущем году составит не менее 3%, в 2023 году — 4%, сообщает пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам совещание по экономическим вопросам.
"Согласно представленным премьер-министром макроэкономическим показателям, реальный рост ВВП в 2022 году составит не менее 3%, а в 2023 году данный показатель достигнет 4%", — говорится в сообщении пресс-службы.
Поясняется, что глава государства отметил достигнутую сбалансированность представленного прогноза социально-экономического развития.
В целом президент поддержал представленный прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2023-2027 годы, указывает пресс-служба.
На расширенном заседании правительства 14 июня премьер Алихан Смаилов сообщал, что экономика Казахстана по итогам этого года может вырасти на 3-4% при условии, что внешнеэкономическая ситуация не ухудшится.