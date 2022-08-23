МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Рост ВВП Казахстана в текущем году составит не менее 3%, в 2023 году — 4%, сообщает пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева по итогам совещание по экономическим вопросам. ВВП Великобритании упал до рекордного за 300 лет минимума в 2020 году

"Согласно представленным премьер-министром макроэкономическим показателям, реальный рост ВВП в 2022 году составит не менее 3%, а в 2023 году данный показатель достигнет 4%", — говорится в сообщении пресс-службы.

Поясняется, что глава государства отметил достигнутую сбалансированность представленного прогноза социально-экономического развития.

В целом президент поддержал представленный прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2023-2027 годы, указывает пресс-служба.

На расширенном заседании правительства 14 июня премьер Алихан Смаилов сообщал, что экономика Казахстана по итогам этого года может вырасти на 3-4% при условии, что внешнеэкономическая ситуация не ухудшится.