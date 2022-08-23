МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Россельхознадзор согласовал возможность поставок в Сербию некоторых видов продукции животноводства, предназначенных для получения кормов, говорится в сообщении ведомства. Вучич рассказал, когда Сербия из-за санкций останется без российской нефти

"Россельхознадзором и Управлением ветеринарии министерства сельского хозяйства, лесного и водного хозяйства Республики Сербия согласованы санитарные сертификаты на экспорт из России в Сербию топленых жиров, не предназначенных для потребления человеком, подлежащих использованию в качестве кормового материала, предназначенных для отправки в/или транзита через Республику Сербия", — говорится в сообщении.

Кроме того, сертификаты предоставляют возможность поставлять переработанные белки животного происхождения (за исключением переработанного белка, полученного от жвачных), которые будут использоваться в производстве кормов для непродуктивных животных.

Объекты, откуда планируется осуществлять поставки, должны быть обследованы и внесены в реестр экспортеров компонента государственной информационной системы в области ветеринарии (ФГИС "ВетИС") "Цербер" по Сербии, напоминает ведомство.

В сентябре прошлого года стороны согласовали санитарный сертификат на поставки или транзит через Сербию побочных продуктов животного происхождения, предназначенных для производства кормов для домашних животных.