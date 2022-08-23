МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. На сегодняшний день ситуация с оплатой калининградского транзита пока не определена литовскими властями, им остается семь рабочих дней, чтобы решить этот вопрос, заявил временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь. Алиханов спрогнозировал, когда Литва решит вопрос о транзите в Калининград

"На сегодняшний день ситуация складывается такая: осталось семь рабочих дней до первого сентября, и за семь рабочих дней мы имеем такую ситуацию, что решение пока не найдено. Но то есть литовские власти его не нашли", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Отвечая на вопрос о проблемах с оплатой поездов с нефтью, дипломат отметил, что вопрос носил исключительно технический характер.

Литовский "Шяуляй банк", через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекращает операции с Россией в рублях, расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, заявила представитель ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене. Ранее в конце июля банк объявил о прекращении с 1 сентября операций с Россией. Ранее руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков отметил, что то, что "Шяуляй банк" перестал принимать платежи в рублях, никоим образом не скажется на железнодорожном транзите, потому что и до этого счета на его обслуживание выставлялись в валюте.

Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, подпавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории — в целом примерно половину от всего объема перевозок. Как утверждают литовские власти, они только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.

Ранее министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявлял, что решение прекратить принимать платежи из России, которое может повлечь за собой остановку транзита в Калининград, принимают сами банки, а государство на них повлиять никак не может. В ответ на это губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил открыть счет в казначействе Литвы, чтобы оплачивать железнодорожный транзит. По его мнению, такой счет можно открыть Российским железным дорогам, чтобы через него вносить платежи в адрес литовских железных дорог.

Позднее в СМИ появилась информация со ссылкой на минфин Литвы, что закон о государственной казне не предусматривает такой возможности.