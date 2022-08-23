КАЛИНИНГРАД, 23 авг — ПРАЙМ. Власти Калининградской области ждут выхода на линию новых паромов, поскольку существующих мощностей для перевозки грузов в регион не хватает, сообщил губернатор Антон Алиханов. Дипломат: Литва не приняла решение по оплате транзита в Калининград

"Судов крайне мало, и мощностей этих не хватает. Мы ждем выхода новых судов на линию", — сказал Алиханов во время онлайн-эфира в ВКонтакте.

Он напомнил, что грузовики доставляют необходимые товары в регион в том числе накатным методом через паромные переправы.

"Ее не хватает в части накатных грузов. Мы очень надеемся на то, что в сентябре в первой половине, у нас выйдет на линию новый паром "Генерал Черняховский", и он тоже разгрузит. И сейчас ведем работу с Минтрансом: очень просим их перебросить к нам еще один сухогруз, который тоже работает с автомобилями и перевозит накатные грузы для того, чтобы расширить возможности по накатной технике", — уточнил глава Калининградской области.