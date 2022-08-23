Wall Street Journal: связи между Турцией и Россией вызывают опасения Запада о соблюдении санкций
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Укрепление российско-турецких экономических отношений усиливает опасения США и их союзников по поводу соблюдения антироссийских санкций, сообщает газета Wall Street Journal.
Как пишет издание, расширение торговых и финансовых связей между Анкарой и Москвой свидетельствует о попытках стран благодаря этим отношениям стабилизировать свои экономики. По мнению Запада, такая политика Турции "работает против санкций" в отношении России и может "подорвать" их реализацию.
Замглавы Минфина США Уолли Адейемо, согласно газете, в понедельник направил письменные предупреждения двум ведущим турецким бизнес-ассоциациям TUSIAD и Turkish Industry, в которых сообщил о риске сотрудничества с российскими компаниями. Он отметил, что любые физические или юридические лица, оказывающие материальную поддержку лицам из санкционного списка страны, сами окажутся под санкциями Вашингтона.
Кроме того, в письме отмечается, что турецкие банки не должны сотрудничать с попавшими под санкции российскими банками, если они хотят сохранить связи с финансовыми учреждениями США. В случае сотрудничества с Россией им также грозят санкции США.
Власти Турции отказались комментировать это письмо.
https://1prime.ru/state_regulation/20220823/837864064.html