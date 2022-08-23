МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Укрепление российско-турецких экономических отношений усиливает опасения США и их союзников по поводу соблюдения антироссийских санкций, сообщает газета Wall Street Journal. СКЦ разрешил выход судна с кукурузой из Черноморска в Турцию

Как пишет издание, расширение торговых и финансовых связей между Анкарой и Москвой свидетельствует о попытках стран благодаря этим отношениям стабилизировать свои экономики. По мнению Запада, такая политика Турции "работает против санкций" в отношении России и может "подорвать" их реализацию.

Замглавы Минфина США Уолли Адейемо, согласно газете, в понедельник направил письменные предупреждения двум ведущим турецким бизнес-ассоциациям TUSIAD и Turkish Industry, в которых сообщил о риске сотрудничества с российскими компаниями. Он отметил, что любые физические или юридические лица, оказывающие материальную поддержку лицам из санкционного списка страны, сами окажутся под санкциями Вашингтона.

Кроме того, в письме отмечается, что турецкие банки не должны сотрудничать с попавшими под санкции российскими банками, если они хотят сохранить связи с финансовыми учреждениями США. В случае сотрудничества с Россией им также грозят санкции США.

Власти Турции отказались комментировать это письмо.