МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российская Федерация полностью привержена продуктовой сделке, Западу не удастся опорочить Москву в глазах союзников и дружественных стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В МИД заявили, что Россия придерживается диалога с США

По ее словам, Россия остается и будет оставаться приверженной Стамбульским договоренностям.

"В этой связи заявляем, что наша страна полностью привержена заключенной в Стамбуле четырехсторонней договоренности (подписана Россией, Турцией и Украиной при посредничестве ООН) о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины… США и их союзникам не удастся опорочить Россию в глазах наших партнеров из числа дружественных стран в рамках данного авторитетного объединения", — говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.

По информации МИД России, Запад планирует вбросить информацию о том, что Россия якобы готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов, перевозящих зерно с Украины.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу