Мария Захарова заявила, что Россия полностью привержена "продуктовой сделке"
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российская Федерация полностью привержена продуктовой сделке, Западу не удастся опорочить Москву в глазах союзников и дружественных стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Россия остается и будет оставаться приверженной Стамбульским договоренностям.
"В этой связи заявляем, что наша страна полностью привержена заключенной в Стамбуле четырехсторонней договоренности (подписана Россией, Турцией и Украиной при посредничестве ООН) о безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины… США и их союзникам не удастся опорочить Россию в глазах наших партнеров из числа дружественных стран в рамках данного авторитетного объединения", — говорится в комментарии Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.
По информации МИД России, Запад планирует вбросить информацию о том, что Россия якобы готовит диверсию в отношении одного из коммерческих судов, перевозящих зерно с Украины.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу
https://1prime.ru/state_regulation/20220823/837866398.html