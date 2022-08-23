МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз предложил временно запретить вывозить семена рапса из Российской Федерации, сообщается в тексте предложенного ведомством проекта. Минсельхоз предложил выделить допсредства на субсидии на рынке зерна

"…В целях обеспечения продовольственной безопасности Правительство Российской Федерации постановляет: Установить с 1 сентября 2022 г. по 28 февраля 2023 г. включительно временный запрет на вывоз семян рапса (код 1205 10 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС) (далее – семена рапса) из Российской Федерации", — говорится в тексте проекта.

Министерство также предлагает в порядке исключения разрешить вывоз семян в некоторых случаях. Например, временный запрет не будет распространяться на семена, вывозимые на территорию Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР. Кроме того, будет разрешен вывоз семян рапса физическими лицами для личного пользования, вывоз семян для использования в гуманитарных целях, для использования в качестве припасов и в некоторых других случаях.

Весной правительство РФ на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные ввело временный запрет на экспорт из России семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года.