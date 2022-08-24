МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Число заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент по итогам года увеличится более чем на 40% и составит около 150 тысяч, дали прогноз для РИА Новости эксперты компании экспертиз в сфере информационных технологий и права RTM Group. В Госдуме предложили прекращать охрану товарных знаков ушедших брендов

"Если в 2021 году российскими заявителями было подано 107 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков или знаков обслуживания, то в 2022 году этот показатель может вырасти как минимум до 150 тысяч. Количество обращений в Роспатент увеличилось за первые два месяца 2022 года на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, и продолжает расти", — рассказали специалисты по итогам анализа данных.

Кроме того, они отметили, что в последнее время растет и количество судебных разбирательств в этой сфере. Так, в спорах о защите исключительных прав на товарные знаки за весь прошлый год встречается 15,251 тысячи судебных актов (в первой половине года — 7,397 тысячи), были вынесены решения по 3,916 тысячи требованиям (в первой половине года — по 1,87 тысячи). "В то же время за первую половину 2022 года было вынесено 9,166 тысячи судебных актов, из которых 2,617 – итоговые решения", — подсчитали эксперты.

Специалисты также рассказали, что за нарушения законного порядка использования товарных знаков встречаются случаи удовлетворения требований на высокие суммы: за прошлый год таковой стала компенсация в 5 миллионов рублей, а в текущем – почти 13 миллионов. "В 2022 году суммы наибольших компенсаций выросли почти в три раза по сравнению с 2021 годом", — добавили в компании.

Прежде всего, правообладатели требуют взыскания компенсации за незаконное использование товарного знака и запрета использования обозначения, тождественного существующему товарному знаку. Кроме того, законные владельцы хотят изъятия из оборота (в том числе отзыва уже имеющегося в продаже товара) и уничтожения за свой счет контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

"Товарные знаки являются основным средством индивидуализации компаний и ИП, и становятся все популярнее, а потому количество судебных споров в этой сфере будет только расти. Уход иностранных брендов с российского рынка и желание недобросовестных участников воспользоваться этим, неправомерно используя ТЗ, также спровоцирует увеличение количества дел в ближайшее время. Тем более что судебная практика по таким спорам уже сформирована и наблюдается высокий процент удовлетворения требований истцов", — считает управляющий RTM Group Евгений Царев.