МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. В Госдуме предложили создать правовой механизм лишения гражданства лиц, которые в целях получения визы поддержат западную критику России, передает RT. В Литве хотят спрашивать у туристов из России о принадлежности Крыма

С соответствующей инициативой выступил депутат Иван Сухарев. Он направил письмо на имя вице-премьера Андрея Белоусова.

Как отметил законодатель, в последнее время в СМИ и социальных сетях публикуются сообщения, что некоторые западные страны готовят поправки в миграционное законодательство — при этом, согласно вносимым изменениям, обязательным условием для получения визы будет запись или декларация на бумаге в посольстве с обязательным осуждением спецоперации и признанием нелегитимности российских властей.

"В целях защиты интересов Российской Федерации в текущих условиях международной обстановки прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания механизма лишения гражданства и (или) ограничения (запрета) на въезд в страну для тех лиц, которые ради получения иностранной визы согласятся пройти данную процедуру, подвергнут критике действия Вооруженных сил Российской Федерации на Украине и поставят под сомнение легитимность законно избранной власти в России", — говорится в письме.