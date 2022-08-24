SuperJob: четверть россиян положительно относится к домашним питомцам в офисе
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Каждая девятая компания в России разрешает приходить на работу с домашними животными, при этом среди самих работников более четверти положительно относится к питомцам в офисе, если они не вызывают неудобств, говорится в исследовании ресурса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Идею приводить домашних животных на рабочее место одобрили 27% опрошенных, а 34% — отрицательно относятся к возможности приводить питомцев на работу. Еще 26% респондентов заявили о нейтральном отношении к животным в офисе и 13% воздержались от ответа.
Тем не менее желания работников пока отстают от возможностей, также свидетельствуют данные опроса. "Сегодня возможность время от времени приводить с собой на работу своих домашних питомцев есть в каждой девятой компании (11%), где условия труда это позволяют", — выяснили специалисты SuperJob.
"Возможность время от времени брать на работу своего домашнего питомца хотели бы 5% владельцев кошек и 23% владельцев собак. О том, что они уже сейчас могут так поступать, рассказали 3% "кошатников" и 1% "собачников", — заключили в исследовании.
Компания провела опрос с 16 по 22 августа среди 1 тысячи менеджеров по персоналу и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны.
https://1prime.ru/state_regulation/20220824/837869017.html