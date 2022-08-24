МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Каждая девятая компания в России разрешает приходить на работу с домашними животными, при этом среди самих работников более четверти положительно относится к питомцам в офисе, если они не вызывают неудобств, говорится в исследовании ресурса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Водителям рассказали о подводных камнях при перевозке животных

Идею приводить домашних животных на рабочее место одобрили 27% опрошенных, а 34% — отрицательно относятся к возможности приводить питомцев на работу. Еще 26% респондентов заявили о нейтральном отношении к животным в офисе и 13% воздержались от ответа.

Тем не менее желания работников пока отстают от возможностей, также свидетельствуют данные опроса. "Сегодня возможность время от времени приводить с собой на работу своих домашних питомцев есть в каждой девятой компании (11%), где условия труда это позволяют", — выяснили специалисты SuperJob.

"Возможность время от времени брать на работу своего домашнего питомца хотели бы 5% владельцев кошек и 23% владельцев собак. О том, что они уже сейчас могут так поступать, рассказали 3% "кошатников" и 1% "собачников", — заключили в исследовании.

Компания провела опрос с 16 по 22 августа среди 1 тысячи менеджеров по персоналу и 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех федеральных округов страны.