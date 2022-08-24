МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Экономические последствия удара, нанесенного по экономике Германии российско-украинским конфликтом, будут ощущаться много лет, считает Марсель Фратцшер из Немецкого института экономических исследований, сообщило агентсnво Reuters. По его оценкам, в этом году конфликт может обойтись Германии в 3 процентных пункта ВВП. Бундесбанк считает рецессию в Германии все более вероятной

Фратцшер, работающий в институте, консультирующем немецкое правительство по вопросам макроэкономической политики, говорит, что негативные последствия будут ощутимы до 2025 года — к этому сроку Германия рассчитывает полностью избавиться от зависимости от российского газа.

Германия, которая десятилетиями процветала за счет надежных поставок дешевого российского сырья, теперь спешно ищет других поставщиков.

Военные действия на Украине нанесли колоссальный ущерб экономике Германии, сказал Фратцшер в интервью Reuters, добавив, что рост ВВП страны в этом году, вероятно, составит всего 1,5%, тогда как в начале года он ожидал его роста на 4,5%.

Последствия инфляции, подогреваемой высокими ценами на энергоносители, будут ощущаться столько же, полагает Фратцшер, отвергая при этом доводы о необходимости сдерживания роста заработков.

"Профсоюзы не так сильны, как в 1970-х годах, — говорит он, отмечая, что в этом году прогнозируется рост заработков на 4,5%, что намного ниже темпа инфляции, составляющего около 8%. — Я не вижу признаков формирования связки заработки-цены даже в ближайшие годы".