События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 августа
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 24 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, секретаря казначейства Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|2:00
|AUD
|Австралия — Выступление главы отдела финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/ Джонатана Кернса
|12:30
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|0,94%
|15:30
|USD
|США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июль)
|0,4%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июль)
|2%
|0,6%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|0,1%
|17:00
|USD
|США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль)
|-8,6%
|-4%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-7,056 млн барр
|-1,5 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,192 млн барр
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот
|2,86%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|TCS Group /группа компаний "Тинькофф"/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2022
|RUB
|Газпром — СД (предоставление преференций на закупки глубоководных комплексов, произведенных российскими геологическими компаниями, в том числе АО Росгео)
|RUB
|Россети Ленэнерго — СД (о ходе реализации инвестпроектов ПАО)
|RUB
|Россети Московский регион — СД (о составе комитетов СД ПАО)
|RUB
|Россети Центр и Приволжье — СД (утверждение плана работы СД ПАО на 2022-2023 корпоративный год)
|RUB
|Селигдар — СД (об утверждении программы биржевых облигаций и проспекта ценных бумаг ПАО)
|RUB
|ТрансКонтейнер — СД (корректировка бюджета и инвестпрограммы ПАО на 2022)
https://1prime.ru/state_regulation/20220824/837869664.html