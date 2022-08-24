МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Россияне в конце февраля – начале марта в связи с начавшейся специальной операцией на Украине и экономическим кризисом старались меньше тратить, сейчас народ начинает привыкать и потребительский спрос понемногу восстанавливается. Об этом рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Bloomberg: в Германии резко взлетели цены на электроэнергию

"Люди стараются меньше тратить, больше накапливать, но и, кроме того, была импульсная реакция. Но она была весной, сейчас мы её не наблюдаем… Так что есть сокращение потребления, но оно связано с тем, что народ осознал серьезность экономической ситуации, готовится к худшему, старается тратить по минимуму — только на самое необходимое", — отметил эксперт, добавив, что привычки и стиль жизни россиян поменялись в соответствии с новыми реалиями.

По его словам, прогнозы снижения ВВП в 2022 году становятся менее пессимистичными, однако падение показателя на шесть процентов все равно сильно, серьезно, особенно на фоне прошлогоднего роста. "

То есть кризисные явления в экономике они, конечно, очевидны: высокий рост цен, уход ряда компаний, у которых заводы, пароходы, рабочие места, и это, конечно, сказывается", — отметил Федоров.

Но в то же время, подчеркнул эксперт, первоначальные опасения у населения уже прошли и граждане постепенно начинают адаптироваться к новым условиям и действовать чуть более уверенно.

"Самые апокалиптические прогнозы не сбылись, бренды уходят, торговля продолжается, находятся аналоги, какие-то отечественные или из других стран, параллельный импорт запустился", заявил Федоров, указав, что адаптация привела к росту спроса в России.

Глава ВЦИОМ также отметил сокращение турпотока из России в страны Евросоюза. По его словам, туры в Европу всегда были дорогими, значительная часть россиян выбирает более дешевые варианты. Кроме того, в 2022 году появились опасения, что гражданам там не будут рады.

"Неприятно ехать туда, где тебя могут бойкотировать, обижать, отказываться с тобой говорить по-русски, даже если умеют, но почему-то не хотят. Это тоже очень сильно действует. Поэтому, да, мы видим значимое снижение выездного туризма в страны Европы. Но при этом те, кто хочет, кто без этого себя не мыслит, они по-прежнему туда едут", — рассказал Федоров.

Он добавил, что основными туристическими маршрутами для россиян являются Египет, Турция, Китай.

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