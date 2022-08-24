МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Совместное предприятие французской TotalEnergies, японской Inpex и австралийской Woodside Energy получило разрешение на проведение оценочных работ для создания хранилища углекислого газа на северо-западе Австралии, следует из пресс-релиза TotalEnergies. TotalEnergies и Eni обнаружили крупные залежи газа у побережья Кипра

"Bonaparte CCS Assessment, совместное предприятие TotalEnergies (26%), Inpex (53%, оператор) и Woodside (21%) получило разрешение на… проведение оценки на северо-западном побережье Австралии на блоке G-7-AP, который считается перспективным участком для геологического хранения СО2. Оценочные работы начнутся в 2023 году", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект по обеспечению постоянного хранения углекислого газа в регионе поможет сократить выбросы парниковых газов от ближайшего терминала Ichthys LNG, партнером-основателем которого является TotalEnergies. Это также соответствует инициативам французской компании по продвижению идеи улавливания и хранения СО2.

Французская TotalEnergies — одна из крупнейших энергетических компаний в мире. Работает в более чем 130 странах, добывает нефть и газ в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Северной и Южной Америке.