БУДАПЕШТ, 24 авг — ПРАЙМ. Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян или усложнять процедуру выдачи виз, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Он также отметил, что в этом Будапешт солидарен с Берлином. Эксперт считает, что Германия может поддержать невыдачу виз россиянам

"Мы говорили о предложении, которое ужесточило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ужесточения или ограничения", — написал Сийярто в соцсетях по итогам переговоров с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

Глава МИД Венгрии отметил, что стороны разошлись в оценке антироссийских санкций. "Я сказал, что мы, как соседняя (с Украиной) страна, особенно заинтересованы в скорейшем установлении мира. Однако наши оценки разошлись в том, способствуют ли этому санкции. Правительство Эстонии инициирует еще один пакет санкций, поэтому я быстро заявил, что мы даже не хотим обсуждать энергетические санкции", — указал он.

Сийярто также отметил, что Венгрия не сможет обеспечить себя нефтью и газом в случае запрета на российские энергоносители. "Энергетические санкции больше вредят Европе, чем России, поэтому их ужесточение будет полностью противоречить здравому смыслу", — написал он. СМИ: запрет на выдачу виз россиянам может не иметь ожидаемого эффекта

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".