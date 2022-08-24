МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Запрет на выдачу россиянам виз в ЕС может не иметь ожидаемого эффекта, сообщает агентство Блумберг. Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян

"Призывы европейских стран к применению жестких мер по визам также звучат все громче. Такие меры могут выглядеть заманчиво… но нет никаких гарантий, что они сработают так, как ожидалось", — отметило агентство.

В Блумберг считают, что Евросоюз "должен предлагать гуманитарные визы оппозиционерам, а также поощрять отъезд студентов и ученых из России". Агентство также полагает, что полный запрет на визы на основании гражданства — это неправильная реакция, потому что это будет считаться "коллективным наказанием".

Ранее сообщалось, что "визовый вопрос" будет обсуждаться на совещании в ходе неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Праге 30-31 августа. При этом в Европейской комиссии РИА Новости напомнили, что государства-члены ЕС могут ограничивать выдачу виз самостоятельно, однако всегда будут категории людей, которым следует выдавать визы — например, в гуманитарных случаях, для членов семей, находящихся в ЕС, а также для журналистов или диссидентов.