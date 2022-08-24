МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Законопроект о северном завозе предусматривает пятилетний переходный период, чтобы доставка товаров в районы Крайнего Севера стала надежнее, быстрее и дешевле, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года

В апреле глава Минвостокразвития заявил, что подготовку законопроекта о специальном завозе товаров в Арктику, который разрабатывается министерством по поручению президента РФ, планируется завершить до осени, позже сенатор Александр Акимов сказал, что документ должен быть внесён в Госдуму и принят в осеннюю сессию.

"Как обещали, мы подготовили и опубликовали проект закона о северном завозе. Закон нужен для того, чтобы товары в северные регионы доставлялись надежнее, быстрее и дешевле. Это не получится достичь одномоментно — предусмотрен пятилетний переходный период", — написал Чекунков в Telegram-канале. Он уточнил, что за пять лет будет четко настроена система полномочий и ответственности — кто, что и когда делает на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Работа на всех этапах, включая планирование, заказ, исполнение, станет прозрачным процессом.

По информации главы Минвостокразвития, грузы будут разделены на несколько групп, установят законодательный приоритет для социальных грузов. "Сейчас все идет "как идет" с периодическим подражанием Ивану Папанину — кричать в трубку "…пропусти груз, ты слышишь!…а то поселок замерзнет, а мы — под трибунал!" — пояснил Чекунков. Новак оценил темпы строительства инфраструктуры Северного морского пути

Кроме того, предусмотрены новые элементы управления и мониторинга, в том числе открытые цифровые платформы, которые позволят собирать данные, отметил министр. По его словам, конечная цель — чтобы для заказчиков и поставщиков северный завоз стал так же удобен, как вызов такси через приложение. "Предусмотрены федеральные меры поддержки и — важно! — законодательно установлено понятие опорной инфраструктуры северного завоза, создавать и поддерживать которую — ответственность правительства РФ", — написал глава Минвостокразвития, добавив, что законопроект прошел много кругов обсуждений.

По данным Чекункова, 70% территории страны (12 миллионов квадратных километров), на которых проживает менее 7% населения России (9,8 миллионов человек), относятся к северным, где находятся нефть, газ, золото и другие полезные ископаемые.