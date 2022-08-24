ВЛАДИВОСТОК, 24 авг — ПРАЙМ. Власти Чукотки планируют подписать на Восточном экономическом форуме во Владивостоке около 15 соглашений в сфере развития цифровых технологий, строительства, банковских услуг и профессионального образования, сообщает правительство региона. Организаторы ВЭФ рассказали о повестке форума

"На ВЭФ-2022 правительство Чукотки планирует подписать около 15 соглашений, которые будут иметь особое значение для развития округа. Речь идет, в частности, о проектах в сфере развития цифровых технологий, в том числе создания цифровых медицинских сервисов, модернизации ЖКХ, строительства, развития банковских услуг, дополнительного профессионального образования", — говорится в сообщении.

Также традиционно Чукотка будет представлена на ежегодной выставке "Улица Дальнего Востока". Павильон будет называться "Чукотка для людей". На набережной бухты Аякс гостям расскажут об особенностях края, о культуре и быте коренных жителей Чукотки, о потенциале региона, представят приоритетные проекты и местную продукцию.

Восточный экономический форум-2022 состоится 5-8 сентября во Владивостоке.