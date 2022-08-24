МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что российские туристы представляют угрозу для безопасности республики. Венгрия не планирует вводить визовые ограничения для россиян

"Мы действительно несем бремя. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех туристов (из России), которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности (Эстонии)", — заявила она в эфире телеканала Sky News.

Премьер-министр раз отметила, что путешествия в Европу являются "не правами человека", а "привилегией". Она также считает, что туристы из Москвы и Санкт-Петербурга могут "оказать давление на Кремль", если испытают запрет на въезд в Европу "на собственной шкуре".

"Только 10% россиян путешествуют за границей, и они из Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, эти люди влияют на решения Кремля", — добавила она.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Такой запрет поддерживает Эстония, а в правительстве Финляндии ранее заявили, что страна с начала сентября наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России — до 500 в день. Кроме того, парламент Латвии принял заявление, в котором призвал страны ЕС прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

Правительство Германии ранее вынесло на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что "с трудом" представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Кремле надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".