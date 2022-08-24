МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что ознакомился с предложениями Министерства финансов на 2023 год, в ближайшее время намерен обсудить с главой ведомств Антоном Силуановым детали. Путин проводит совещание по ликвидации природных пожаров

"Я посмотрел ваши документы, которые вы мне передали и которые касаются подготовки бюджета на 2023 и последующий плановый период. Я их посмотрю еще повнимательнее, и мы с вами в ближайшее время увидимся и просто поработаем при личной встрече над этим еще до того, как будут приняты или созреют к принятию на уровне правительства эти решения", — отметил президент России на на совещании о ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов страны.

Глава государства также сказал Силуанову, что темы обсуждения коснутся общей философии подхода к формированию бюджета и бюджетной политики.