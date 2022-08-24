АНКАРА, 24 авг — ПРАЙМ. Два судна с сельхозпродукцией покинули порт Одессы в среду утром, сообщило министерство национальной обороны Турции. В МИД заявили, что Россия полностью привержена "продуктовой сделке"

"Отгрузки зерна из украинских портов продолжаются в плановом порядке. По состоянию на сегодняшнее утро из украинского одесского порта вышли еще два корабля", — говорится в сообщении военного ведомства.

Подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна прошло в Стамбуле 22 июля. Продуктовая сделка, заключенная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.