РИМ, 24 авг — ПРАЙМ. Власти города Баярдо в итальянской северной области Лигурия наняли лозоходца для поиска источников воды в условиях серьезной засухи, пишет газета la Stampa. Россиян предупредили, когда нельзя пить воду из-под крана

Лозоходство, или водоискательство — это псевдонаучная практика, заявляющая о возможности обнаружения скрытых объектов, обычно расположенных под землёй, таких как источники воды, клады или залежи полезных ископаемых. Обычно поиск ведут при помощи палки, проволоки или лозы в форме буквы Y.

Как заявил мэр Баярдо Ремо Моралья, услуги экстрасенса из соседнего города обошлись в 300 евро.

"Я знаю, в этом нет ничего научного, но два из пяти наших источников высохли за последние месяцы. Существуют климатические изменения, и, к сожалению, мы должны думать и о будущем. До сих пор к нам привозили воду пожарные цистерны. Я узнал, что и раньше мы связывались с лозоходцем, и я ему позвонил. Как если у тебя болезнь и ты в отчаянии: ты пытаешься искать все способы", — сказал градоначальник. По его словам, если суд объявит эти расходы незаконными, он оплатит их из своего кармана.

Моралья подчеркнул, что "специалист" обнаружил в Баярдо 5 источников воды, расположенных на глубине от 120 до 250 метров. Теперь мэрия намерена начать бурение, "возможно, с наименее глубокой точки". Он выразил надежду, что "там действительно есть вода". La Stampa отмечает, что из-за засухи единственный крупный источник пресной воды в провинции Империя — река Империя — сократился до размеров лужи. Она же пострадала в октябре 2020 года, когда крупный ураган изменил структуру ее подземных вод.