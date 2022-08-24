МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Вылов тихоокеанского лосося в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне к 23 августа составил 203 тысячи тонн, сообщает Росрыболовство. Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке икры с ноября

"К 23 августа 2022 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 203 тысячи тонн, в том числе на Камчатке добыто 126,5 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

При этом положительная динамика промысла по отношению к прошлому и позапрошлому годам отмечается в Сахалинской области и Хабаровском крае: так, рыбаки Сахалина добыли 43,5 тысячи тонн, на 60% выше уровня 2020 года и в три раза больше показателя прошлого года. В Хабаровском крае вылов увеличился на 22% к 2020 и на 67% к 2021 году, достигнув 24,5 тысячи тонн.

В свою очередь, на Чукотке освоено 3,4 тысячи тонн, на 93% выше уровня 2020 года.

Незначительное отставание от показателей 2020 года наблюдается в Приморье — выловлено 658 тонн (на 27% меньше 2020 года) и в Магаданской области, где добыча составила 4,1 тысячи тонн, на 3% ниже, чем в 2020 году.

С учетом жизненного цикла лососевых вылов этих видов рыб традиционно сравнивается по четным и нечетным годам. Согласно ранее опубликованным данным, объем добычи по итогам 2020 года составил 299,84 тысячи тонн, что на 55,6% меньше рекордного 2018 года (676 тысяч тонн), по итогам 2021 года было выловлено 539 тысяч тонн тихоокеанских лососевых. Прогнозный вылов лососевых на Дальнем Востоке в путину 2022 года ученые оценивали в 322 тысячи тонн.