МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов на совещании у президента Владимира Путина предложил увеличить финансирование особо охраняемых природных территорий (ООПТ) за счет внебюджетной деятельности, в том числе туризма. Ростуризм планирует выплачивать субсидий туроператорам за вывоз туристов

"Что хочу сказать, не хватает денег, давайте мы поставим задачу на получение дополнительных ресурсов от этих особо охраняемых территорий. Ведь можно там развивать внебюджетную деятельность — туризм, развитие этих территорий", — сказал Силуанов на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров на территориях отдельных субъектов РФ.

По его словам, внебюджетные фонды особо охраняемых территорий составляют чуть больше двух миллиардов рублей. "Можно получить, на наш взгляд, значительно выше ресурсов именно от этого направления и направлять на нужды особо охраняемых территорий", — отметил глава Минфина.

"У нас выделяются тоже деньги через субъекты РФ, порядка 9-10 миллиардов рублей, на особо охраняемые территории и охотхозяйства. В том числе эти деньги направлены и на текущий раздел содержания, расчистки территорий", — добавил министр.

При этом, по его словам, за год увеличился объем финансирования, которое предоставляется регионам в качестве субвенций на тушение пожаров. "Если раньше регионы получали от Федерации по 6 миллиардов, то сейчас 14,2 миллиарда. Исключительно эти деньги направлены на тушение пожаров", — пояснил Силуанов, уточнив, что больше денег сейчас получают те регионы, где возникло большее количество пожаров за предыдущие годы.

В свою очередь министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов на этом совещании рассказал о законопроекте, который предусматривает привлечение частного капитала на развитие туризма и обустройство ООПТ. Путин в ответ указал, что при этом важно не создать правовых лазеек, которые позволят использовать особо охраняемые территории для коммерческой застройки и распродажи.