МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Посольство России направило в МИД Латвии ноту протеста в связи со сносом памятника Освободителям Риги, сказано в сообщении российской дипмиссии в Латвии. Также отмечается, что Россия оставляет за собой право на ответные меры. СМИ: в Латвии возобновили демонтаж памятника Освободителям Риги

"Посольство направило в адрес МИД Латвии ноту протеста, указав, что российская сторона оставляет за собой право на ответные меры", — говорится в сообщении посольства, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Посольство также потребовало от Латвии остановить полицейский произвол и преследование по политическим мотивам и призвало международные профильные структуры дать оценку неприемлемой ситуации с историко-мемориальным наследием в этой стране.

"Налицо грубое пренебрежение Ригой принятыми в цивилизованном мире нормами поведения, не говоря уже о нарушении международных обязательств, на что мы неоднократно указывали по многочисленным аналогичным поводам. Призываем международные профильные структуры и все правозащитное сообщество перестать покрывать латвийский режим, руководствуясь принципом "своему все с рук сойдет", и, наконец, дать адекватную оценку откровенно неприемлемой ситуации с сохранением историко-мемориального наследия в этой европейской стране", — отмечается в сообщении.

В дипмиссии назвали снос памятника "варварской русофобской выходкой, получившей одобрение высшего руководства республики", а также "надругательством над памятью сотен тысяч советских воинов, включая русских, латышей и представителей других братских народов, которые сражались плечом к плечу и победили в смертельной схватке с абсолютным злом — фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего европейского континента".

"Симптоматично, что на всех несогласных с действиями властей моментально навешивается ярлык "угрозы нацбезопасности". Представители неравнодушной общественности, возмущенные происходящим в центре латвийской столицы, грубо задерживаются полицией, из уст первых лиц государства в их адрес звучат всевозможные угрозы, начиная от выдворения и лишения права на постоянное проживание в ЛР (Латвийской Республике — ред.), заканчивая уголовным преследованием", — сказано в сообщении.

Латвийские власти начали сносить памятник Освободителей Риги 23 августа, в этот же день в столице начались протесты против сноса монумента. Полиция Латвии информировала, что задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в парке Победы, возбуждено 14 дел об административных правонарушениях. В среду демонтаж памятника Освободителям Риги в латвийской столице возобновился.

* Соцсеть, признанная в России экстремистской