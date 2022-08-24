МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания россиян на ближайшие 12 месяцев выросли в августе на 1,2 процентных пункта — до 12%, что соответствует уровням прошлого лета, говорится в материалах Банка России. ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги

"Инфляционные ожидания населения на год вперед в августе 2022 года возросли к верхней границе диапазона апреля-июля, несмотря на снижение оценки наблюдаемой населением инфляции. Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 12%, что соответствует уровням лета 2021 года", — сказано в документе регулятора.

ЦБ пояснил, что инфляционные ожидания в августе выросли только в подгруппе респондентов без сбережений, причем наиболее сильно – у респондентов с самыми низкими доходами. В последние месяцы оценки ожидаемой инфляции у этой группы граждан остаются волатильными, с мая они колеблются в широком диапазоне 11–14,5% без выраженного тренда. В то же время у респондентов со сбережениями инфляционные ожидания в августе продолжили снижаться пятый месяц подряд, опустившись к 9,8%.

Одновременно наблюдаемая населением годовая инфляция в августе снизилась — ее медианная оценка составила 20,5%, что меньше июльского показателя на 1,7 процентных пункта. При этом изменение оценок наблюдаемой инфляции было однонаправленным у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений.

Согласно официальному прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в текущем году составит 12–15%, в 2023 году будет на уровне 5–7% и вернется к 4% в 2024 году.