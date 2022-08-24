МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Экономику Молдавии в этом году будет ожидать стагнация, однако власти не хотят отказываться от программ помощи населению, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица. Власти Молдавии утвердили план действий при проблеме с поставками газа

"Макроэкономические прогнозы показывают, что нас ждет стагнация, рост экономики будет равен нулю. Несмотря на это доходы бюджета выросли, грантов стало больше, поэтому мы разработаем программы для многодетных семей, для пенсионеров, для экономических агентов, чтобы у нас были программы для населенных пунктов, в которых люди хотели бы жить и работать", — заявила Гаврилица на брифинге.

По ее словам, реализация этих программ станет возможна благодаря росту доходов от налоговых сборов, а также финансовой помощи от иностранных партнеров.