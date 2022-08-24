МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Россия готова развивать с Китаем импорт и экспорт промышленной продукции, кооперация между странами сейчас важна, заявил вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого передает пресс-служба правительства. Мантуров и советник премьера Индии обсудили торгово-экономические связи

"Основной вклад в развитие двусторонней торговли, безусловно, вносит промышленная продукция. Её доля в товарообороте сейчас составляет около 55%, и мы видим возможности существенно расширить номенклатуру поставок, причем в обе стороны", — отметил он по итогам заседания российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности, которое было проведено в онлайн-формате с секретарем партийного комитета министерства промышленности и информатизации Китая Цзинь Чжуанлуна.

При этом Мантуров подчеркнул важность развития промышленной кооперации между двумя странами.

В рамках заседания основное внимание уделено актуальным вопросам и перспективам сотрудничества в значимых отраслях. Достигнуты договоренности, направленные на продвижение взаимовыгодных проектов в приоритетных сферах, уточнили в пресс-службе кабмина.