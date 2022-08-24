МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Недельная дефляция в РФ с 16 по 22 августа ускорилась до 0,15% с 0,13% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,56%, свидетельствуют данные Росстата. Инфляция в России в годовом выражении опустилась на 15%

"За период с 16 по 22 августа 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,85%, с начала августа – 99,62%, с начала года – 110,56%", — говорится в документе.

По данным статистического ведомства, за отчетную неделю плодоовощная продукция в среднем подешевела на 4,1%, в том числе морковь – на 6,3%, помидоры – на 6%, огурцы и картофель – на 5,5%, свекла – на 5,1%, капуста – на 5%, лук – на 4,8%, яблоки – на 2,8%, бананы – на 1,5%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) подорожали 17 наименований, некоторые из них в пределах 0,01-0,07%. Сильнее всего подорожали овощные консервы для детского питания — на 0,76% (неделей ранее цена на них снизилась на 0,1%). Остается в лидерах сахар — его стоимость выросла на 0,71% после 0,69% неделей ранее. Также прибавили в цене полукопченые и варено-копченые колбасы (+0,53%), яйца (+0,48%), еще две позиции из детского питания — фруктовые консервы (+0,47%) и мясные (+0,19%), а также сосиски и сардельки (+0,38%). После нескольких недель снижения выросли цены на рис — на 0,12%.

Подешевели также 17 наименований продуктов. За отчетный период сильнее всего вновь, как и неделей ранее, подешевело пшено — на этот раз на 0,97%. Следом идут гречка, стоимость которой снизилась на 0,95%, и шоколадные конфеты, которые стали дешевле на 0,93%. Также опустились цены на мясо кур и подсолнечное масло (на 0,3%), на свинину, сухие молочные смеси, творог, вермишель (на 0,2%), сливочное масло, стерилизованное молоко, сметану, поваренную соль (на 0,1%).

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали спички — на 0,91%, пеленки для новорожденных — на 0,47%, зубные щетки – на 0,32%, зубные пасты — на 0,28%, а также мужские майки и футболки — на 0,21%. Одновременно с этим цены на гигиенические прокладки снизились на 0,3%.

Цены на смартфоны на неделе с 16 по 22 августа просели на 1,68%, на телевизоры — на 0,31%. Электропылесосы подешевели на 0,25%, хотя на предыдущей неделе цены на них выросли на 2,14%. Отечественные легковые автомобили подорожали в период с 16 по 22 августа на 0,02%, цены на иностранные — не изменились. Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,2%.

Также Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на анальгин (на 0,59%), корвалол (на 0,19%), валидол (на 0,47%), препарат от кашля "Ренгалин" (на 0,35%) и противовирусный препарат "Эргоферон" (на 0,73%).

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета замедлила снижение до 1% с 3,6% на предыдущей неделе. Стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты снизилась на 0,3%, как и неделей ранее, в санаторий — на 0,2% после роста на 0,1%.