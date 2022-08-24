ООН, 24 авг — ПРАЙМ. Россия призывает Запад и ООН не откладывать решение финансовых и логистических проблем, мешающих экспорту продуктов и удобрений России, заявил на заседании СБ ООН российский постпред при организации Василий Небензя.

Василий Небензя на заседании Совета безопасности ООН

Небензя приветствовал бы постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

"Призываем всех причастных со всей серьезностью отнестись к "пакетному" характеру "черноморской инициативы" и не откладывать решение финансовых и логистических проблем, препятствующих экспорту российских продовольствия и удобрений на мировой рынок", — сказал Небензя.

"Подчеркиваем, что продлению зерновой сделки, срок которой – 120 дней со дня подписания, будут способствовать осязаемые результаты для российских внешнеэкономических операторов, эквивалентные тому, что мы видим для украинского экспорта. Пока в этой части "зерновой сделки" есть существенные резервы", — добавил он.