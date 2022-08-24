ООН, 24 авг — ПРАЙМ. Россия призывает Запад и ООН не откладывать решение финансовых и логистических проблем, мешающих экспорту продуктов и удобрений России, заявил на заседании СБ ООН российский постпред при организации Василий Небензя. Небензя приветствовал бы постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

"Призываем всех причастных со всей серьезностью отнестись к "пакетному" характеру "черноморской инициативы" и не откладывать решение финансовых и логистических проблем, препятствующих экспорту российских продовольствия и удобрений на мировой рынок", — сказал Небензя.

"Подчеркиваем, что продлению зерновой сделки, срок которой – 120 дней со дня подписания, будут способствовать осязаемые результаты для российских внешнеэкономических операторов, эквивалентные тому, что мы видим для украинского экспорта. Пока в этой части "зерновой сделки" есть существенные резервы", — добавил он.