МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Страны БРИКС открываются для России и становятся реальной возможностью преодолеть последствия международных санкций, взаиморасчеты все чаще происходят в национальных валютах, сообщила в четверг президент международного форума БРИКС, глава делегации Индии на российском форуме "Технопром" Пурнима Ананд. Президент Алжира высказался о присоединении страны к БРИКС

"Сегодня реализован механизм взаиморасчетов в рублях и рупиях, и нет необходимости для наших стран использовать доллар при взаиморасчетах. И сегодня подобный же механизм взаиморасчетов в рублях и юанях разрабатывается Китаем. То есть страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью для вашей страны преодолеть последствия санкций", — сказала она журналистам.

По словам Ананд, за последние 40 лет импортно-экспортные операции между Индией и Россией выросли в пять раз. Сегодня Россия поставляет большой объем нефти на индийские рынки. Соответственно, Индия поставляет в Россию большой объем агрокультурной продукции, текстиля, медицинских препаратов и другое.

"Когда началась специальная военная операция на Украине, естественно, на Индию оказывалось давление с целью прекращения импорта российской нефти. Но министерство иностранных дел вынуждено было отвергнуть это давление. Российская сторона была заверена, что поставки не будут прекращены и режим санкций ни коим образом не повлияет на взаимоотношение наших стран", — сказала она.

Пурнима Ананд уточнила, что Индия считает себя нейтральной страной и, несмотря на наличие в отношении России международных санкций, продолжает плодотворное сотрудничество "во всех сферах, где это необходимо".