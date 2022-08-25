МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно второй оценке, снизился на 0,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. В США считают, что в Евросоюзе ведется тайная борьба из-за России

Соответствующий релиз будет опубликован бюро экономического анализа министерства торговли США в четверг, 25 августа, в 15.30 мск.

В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 20 августа. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 3 тысячи — до 253 тысяч заявок.

В 11.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует вторую оценку по ВВП страны за второй квартал. Ожидается, что немецкая экономика по итогам квартала выросла на 1,7%.

Также в 11.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные по индексу делового климата в Германии в августе. Эксперты ожидают, что показатель снизился до 86,8 пункта с 88,6 пунктов месяцем ранее.