МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, во втором квартале поднялся на 1,8% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). СМИ: в Германии опасаются проблем с углем и нефтью этой зимой

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста на уровне предварительной оценки в 1,5%.

С учетом сезонных корректировок показатель поднялся в годовом исчислении на 1,7%, что также лучше первой оценки, которая предполагала рост на 1,4%.

В квартальном выражении ВВП Германии вырос на 0,1%, предварительная оценка была нулевой.

Оценка роста ВВП страны в первом квартале также сохранилась на прежнем уровне — в 3,9%. В квартальном выражении подтвержден рост на 0,8%.