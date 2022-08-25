МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Газпромбанк продал "Росатому" промышленные мощности Ижорской промышленной площадки, которые участвуют в производстве оборудования для атомной отрасли и нефтегазохимии, говорится в сообщении банка. Финская Fennovoima подала в суд на "Росатом"

"В результате завершенной сделки купли-продажи производственные мощности Ижорской промышленной площадки, задействованные в производстве оборудования для атомной отрасли и нефтегазохимии, вошли в состав Машиностроительного дивизиона "Росатома" – АО "Атомэнергомаш", — сказано в релизе банка.

Отмечается, что сделка состоялась в рамках реализации утвержденной стратегии развития группы Газпромбанка в части поэтапного выхода из инвестиций в небанковские сегменты.

Цена сделки была сформирована на основе независимой оценки и не раскрывается. Газпромбанк выступает финансовым партнером и совместно с госкорпорацией "Росатом" участвует в стратегическом управлении объединенной компанией, сформированной на базе машиностроительных активов АО "Атомэнергомаш" и активов, полученных в результате сделки.

"С 2005 года Газпромбанк инвестировал значительные средства в коренную модернизацию производственного комплекса Ижорской промышленной площадки и вывел один из старейших промышленных кластеров России на качественно новый уровень развития, включая сохранение и приумножение научного, производственного и кадрового потенциала. Включение производственных мощностей Ижорской промышленной площадки в контур госкорпорации "Росатом" отвечает интересам обеих сторон и позволит эффективно решить стратегические задачи атомной отрасли как внутри страны, так и за рубежом", – отметил зампред правления Газпромбанка Александр Степанов.