МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. В своем ежемесячном экономическом отчете правительство Японии охарактеризовало ситуацию в экономике страны как "умеренно улучшающуюся", сообщило агентство Reuters. Правительство оставило общую оценку экономики без изменений по сравнению с предыдущим месяцем, при этом пересмотрев в сторону повышения промышленное производство.

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Выразив осторожный оптимизм в отношении третьей по величине экономики мира, правительство отметило риски мирового спада на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в ряде стран и роста инфляции, в то время как домашние хозяйства сталкиваются с более медленным ростом заработной платы.

"Ситуация в экономике умеренно улучшается, — говорится в заявлении кабинета министров, составившего отчет. — Ожидается, что экономика будет расти, поскольку мы готовы предпринять все возможные шаги для предотвращения инфекций (коронавируса) по мере нормализации социально-экономической активности".

Отчет был одобрен министрами кабинета премьер-министра Фумио Кисиды в четверг.

Правительство повысило оценку промышленного производство за август, так как оно восстановилось после снижения, наблюдавшегося в апреле и мае, когда Китай ослабил карантинные ограничения.

Согласно отчету, производственная активность демонстрирует признаки роста по сравнению с июлем, когда производство, казалось, остановилось. Это первое повышение оценки за семь месяцев.

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Оценки других ключевых компонентов экономики не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

В отчете отмечается, что частное потребление, на которое приходится более половины экономики Японии, умеренно растет, а активность потребителей восстанавливается после снятия карантинных мер.

"Среди рисков, оказывающих понижательное давление на японскую экономику — ослабление мировой экономики, вызванное ужесточением денежно-кредитной политики в мире", — говорится в отчете.

Экономика Японии восстановилась на 2,2% в годовом исчислении в апреле-июне.

Тем не менее, темпы роста ниже медианных прогнозов экономистов, что вызывает сомнения в силе частного потребления и ожиданий относительно восстановления неудовлетворенного спроса, говорится в отчете.

 