МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании в июле показало рост третий месяц подряд и увеличилось на 8,6% в годовом выражении — до 58 043 единиц, свидетельствуют данные британского общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Британия осталась без топлива из России впервые за все время статнаблюдений

Производство автомобилей для внутреннего рынка за прошлый месяц выросло на 40,7%, до 11 583 машин, а автомобилей, направляемых на экспорт, — на 2,8%, до 46 460 машин.

"Третий месяц роста производства автомобилей в Великобритании подряд, конечно, приветствуется и дает некоторую надежду на то, что перебои цепочки поставок… могут, наконец, начать ослабевать. Но остаются другие проблемы, не в последнюю очередь — затраты на энергию, которые растут угрожающими темпами", — цитируются в релизе слова исполнительного директора SMMT Майка Хоуза.

С начала года выпуск автомобилей в Британии сократился на 16,5%, до 461 174 машин, в том числе для внутреннего рынка — вырос на 7,6%, до 97 951, на экспорт — снизился на 21,3%, до 363 223.