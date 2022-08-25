МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Китай намерен увеличивать масштаб и качество китайско-российских торгово-экономических отношений, сообщила пресс-секретарь Министерства коммерции КНР Шу Цзюэтин. Китай усилит бюджетную и денежно-кредитную поддержку экономики

"С начала этого года российско-китайская торговля поддерживает тенденцию роста. Мы вместе с Россией продолжим содействовать нормальным двусторонним торгово-экономическим обменам, обеспечивать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок, создавать новые точки роста, в там числе в таких сферах, как цифровая экономика, "зеленое развитие", биомедицина. Будем способствовать росту масштабов и качества китайско-российских торгово-экономических отношений", — сказала Шу Цзюэтин.

Ранее в среду состоялось заседание российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности, по итогам которого вице-президент, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Москва готова развивать с Пекином импорт и экспорт промышленной продукции, а также подчеркнул важность развития промышленной кооперации между двумя странами.

Кроме того, Китай продолжит работу по оптимизации таможенных процедур на погранпереходах с Россией.

"Министерство коммерции Китая продолжит сотрудничество и координацию соответствующими органами и местными властями, чтобы оптимизировать таможенные процедуры на погранпереходах и улучшить логистику с соблюдением всех противоэпидемических мер", — заявила Шу Цзюэтин, напомнив, что в июне запустили новый канал связи — мост Благовещенск — Хэйхэ.

По ее словам, Россия и Китай активно координируют меры по обеспечению нормальной работы погранпереходов, а также по предотвращению распространения коронавируса.