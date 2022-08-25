МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в августе сократился до 88,5 пункта с пересмотренного показателя июля в 88,7 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Destatis улучшил оценку роста ВВП Германии во втором квартале

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя до 86,8 пункта. Значение июля было пересмотрено до 88,7 пункта с 88,6 пункта.