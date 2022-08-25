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Индекс делового климата в Германии снизился в августе
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Индекс делового климата в Германии в августе сократился до 88,5 пункта с пересмотренного показателя июля в 88,7 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO... ПРАЙМ, 25.08.2022
экономика, новости, германия, деловой климат, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в августе сократился до 88,5 пункта с пересмотренного показателя июля в 88,7 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали снижение показателя до 86,8 пункта. Значение июля было пересмотрено до 88,7 пункта с 88,6 пункта.