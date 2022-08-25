МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Заместитель главы Минприроды России Сергей Аноприенко назначен координатором тушения лесных пожаров в Рязанской области на период до их полной ликвидации, следует из протокола совещания у вице-премьера Росии Дмитрия Григоренко. Путин попросил Мишустина посетить регионы, где горят леса

"Определить координатором работ, связанных с тушением лесных пожаров на территории Рязанской области, на период до полной ликвидации таких пожаров заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.М. Аноприенко", — сказано в документе.

Протокол предоставлен РИА Новости пресс-службой Минприроды.